Feijóo tria María José Catalá com a cap de llista del PP al Congrés per València per al 29-N

L’alcaldessa encapçalarà la candidatura popular en les eleccions generals del 29 de novembre i assegura que continuarà al capdavant de l’Ajuntament
La direcció nacional del PP completa les candidatures valencianes amb Macarena Montesinos per Alacant i Elena Albalat per Castelló
La direcció nacional del Partit Popular, encapçalada per Alberto Núñez Feijóo, ha triat l’alcaldessa de València, María José Catalá, com a número u de la candidatura popular al Congrés dels Diputats per la província de València en les pròximes eleccions generals del 29 de novembre.
El moviment trenca les previsions que s’havien manejat en els últims dies dins de la formació, on sonaven noms com el de la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, o el de Gerardo Camps. Amb este pas, Feijóo aposta per una de les principals figures institucionals del PP valencià.
La mateixa alcaldessa ha confirmat la notícia este divendres a través d’un vídeo difós a les seues xarxes socials. Catalá ha justificat la decisió per la rellevància del moment polític i ha expressat el seu suport a la proposta del líder nacional del partit.
Davant dels dubtes que puga generar esta doble responsabilitat, la primera edil ha assegurat que mantindrà la seua tasca al capdavant de l’Ajuntament de València. També ha reiterat la seua intenció de presentar-se a la reelecció municipal en maig de 2027.
El president de la Diputació de València, Vicente Mompó, també ha felicitat l’alcaldessa en una publicació d’Instagram, en què li ha traslladat que afronta un nou repte: portar la veu valenciana al Congrés.
Amb la confirmació de València, el PP completa els seus caps de llista al Congrés en les tres circumscripcions valencianes: María José Catalá per València, Macarena Montesinos per Alacant i Elena Albalat per Castelló