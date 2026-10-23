Gent Major d’Alzira organitza una xarrada sobre prevenció d’incendis a la Barraca d’Aigües Vives

La sessió tindrà lloc el pròxim 26 d’octubre, a les 19.00 hores, a l’Ajuntament de la Barraca d’Aigües Vives, amb la participació del Consorci Provincial de Bombers de València.
L’activitat oferirà consells pràctics per a reduir els riscos d’incendi a casa i saber com actuar davant possibles emergències, amb la col·laboració de l’entitat municipal.
L’Associació Gent Major d’Alzira ha organitzat una xarrada informativa sobre la prevenció d’incendis a les vivendes, que serà impartida pel Consorci Provincial de Bombers de València. La iniciativa busca promoure la seguretat i el benestar de les persones majors i de la ciutadania en general.
La sessió se celebrarà el dilluns 26 d’octubre, a les 19.00 hores, a l’Ajuntament de la Barraca d’Aigües Vives, amb la col·laboració d’esta entitat municipal.
Durant la xarrada s’abordaran diferents aspectes relacionats amb la prevenció d’incendis en l’àmbit domèstic, així com recomanacions i mesures pràctiques per a reduir els riscos a casa i actuar adequadament davant possibles situacions d’emergència.
Des de l’Associació Gent Major d’Alzira destaquen la importància d’impulsar activitats divulgatives que contribuïsquen a millorar els coneixements de la població en matèria de seguretat i prevenció, amb eines útils per al dia a dia.
L’entitat ha agraït la col·laboració de l’Ajuntament de la Barraca d’Aigües Vives i la participació del Consorci Provincial de Bombers de València, l’experiència i professionalitat del qual permetran acostar estos coneixements a les persones assistents.
En finalitzar l’acte, s’oferirà un refrigeri a totes les persones participants. L’associació convida els veïns i les veïnes a sumar-se a esta iniciativa per a fomentar la prevenció, la seguretat a la llar i la participació ciutadana.