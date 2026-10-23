L’Hospital de la Ribera incorpora noves tècniques contra el càncer de mama

La mastectomia endoscòpica permet extraure la glàndula mamària i afavorir la recuperació postoperatòria
El centre és referent en reconstrucció mamària, amb una mitjana de 125 intervencions a l’any
El Departament de Salut de la Ribera treballa amb noves tècniques per a tractar el càncer de mama. Un dels mètodes és la mastectomia endoscòpica, que permet extraure la glàndula mamària i afavorir la recuperació postoperatòria.
D’altra banda, l’Hospital de la Ribera és referent en reconstrucció mamària, amb una mitjana de 125 reconstruccions a l’any.
En esta setmana del càncer de mama, es torna a recordar la importància d’acudir a les revisions mèdiques, perquè la detecció precoç també es traduïx en un augment de les possibilitats d’èxit en la recuperació.