Albalat de la Ribera prepara una Nit d’Ànimes terrorífica amb festa infantil i el Passatge del Terror

La programació especial se celebrarà els dies 30 i 31 d’octubre
El Passatge del Terror tornarà enguany a les activitats organitzades amb motiu de la Nit d’Ànimes
Albal es prepara per a viure una Nit d’Ànimes plena de diversió i terror amb una programació especial que inclourà una gran festa infantil i el tradicional Passatge del Terror.
La jornada principal tindrà lloc el dissabte 31 d’octubre, amb activitats pensades per a gaudir d’esta celebració al municipi. Enguany, el Passatge del Terror tornarà a formar part de la programació especial de la Nit d’Ànimes.
L’organització ha avançat que durant els pròxims dies es donarà a conéixer tota la programació prevista per als dies 30 i 31 d’octubre a través de les xarxes socials municipals.
Amb esta proposta, Albal convida veïns i veïnes a participar en les activitats i a viure la Nit d’Ànimes al poble.