La Diputació de València repartix 203.500 euros entre 407 comparses de Moros i Cristians

Cada agrupació rebrà 500 euros per a organitzar actes vinculats a la festa
La Safor, la Vall d’Albaida, la Costera, la Ribera Alta i l’àrea de València concentren una part destacada de les ajudes
La Diputació de València repartix enguany 203.500 euros en ajudes entre 407 comparses i filaes de Moros i Cristians de la província. El Butlletí Oficial de la Província (BOP) ha publicat este dilluns els noms de les agrupacions festives beneficiàries, que rebran 500 euros cadascuna per a l’organització d’actes vinculats a la festa.
La vicepresidenta primera de la Diputació, Natàlia Enguix, ha destacat «la consolidació d’esta línia d’ajudes que pretén situar la tradició dels Moros i Cristians al nivell de les Falles, com els dos grans referents del nostre patrimoni festiu».
Els Moros i Cristians, igual que les Falles, tenen implantació en quasi totes les comarques valencianes. La Vall d’Albaida, la Safor, la Costera, la Ribera Alta, la Canal de Navarrés, les dos Hortes i València capital són algunes de les zones amb més activitat festiva, encara que les celebracions arriben a tots els racons de la província, des del Camp de Túria fins a la Serrania i des del Camp de Morvedre fins a la plana d’Utiel-Requena.
En paraules d’Enguix, «l’impacte dels Moros i Cristians és indiscutible tant dins com fora del nostre territori», com demostra la declaració de Festa d’Interés Turístic Internacional d’Ontinyent. La vicepresidenta ha remarcat l’activitat festiva a la capital de la Vall d’Albaida i al conjunt de les comarques centrals, sense oblidar la presència d’esta celebració a València i la seua àrea metropolitana, on més d’un centenar de comparses rebran ajudes en esta tercera edició de la convocatòria.
Per la seua banda, el president de la Diputació, Vicent Mompó, ha expressat la seua satisfacció per la continuïtat d’esta línia d’ajudes, implantada durant l’actual legislatura, que busca ampliar el suport als municipis i les seues tradicions.
«Les festes són part fonamental del teixit social dels nostres pobles, i esta institució té com a raó de ser ajudar les persones que els habiten», ha afirmat Mompó. El president també ha assenyalat que estes manifestacions tenen un impacte en l’economia i el turisme de les comarques, igual que les Falles, i ha defensat el suport als organitzadors de celebracions que contribuïxen a donar visibilitat a la província.
Pel que fa als requisits de la convocatòria, les entitats sol·licitants havien d’estar legalment constituïdes com a comparsa o filà i inscrites abans de l’1 de gener de 2026, estar al corrent de les obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social i presentar el certificat de la junta de comparses o de l’ajuntament corresponent.
Una part de les sol·licituds ha sigut desestimada per no ajustar-se a les bases o a l’objecte de la convocatòria, destinat a donar suport econòmic al desenvolupament de les activitats pròpies de la festa.