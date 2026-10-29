La vaga de maquinistes provoca cancel·lacions i alteracions en els serveis de Rodalia de València

Renfe va advertir que el servici de Rodalia es veuria «molt afectat» per les aturades convocades este dijous pel sindicat SEMAF.
Els serveis mínims van registrar incidències en diferents línies ferroviàries, mentre que Renfe va permetre canvis i anul·lacions gratuïts per als viatges programats durant la jornada.
La vaga convocada pel Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (SEMAF) va provocar alteracions en els serveis ferroviaris este dijous, 29 d’octubre. Rodalia de València va advertir que el servici es veuria molt afectat i va recomanar als usuaris buscar mitjans de transport alternatius sempre que fora possible.
Segons les dades facilitades, el seguiment de la vaga entre el personal de conducció amb capacitat per a secundar-la va ser del 2,19 % durant el torn de nit i del 15,16 % durant el torn de matí.
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible havia establit uns serveis mínims del 75 % en hora punta i del 50 % durant la resta de la jornada. Tot i això, es van registrar supressions i incidències en diferents serveis ferroviaris.
Supressions en l’alta velocitat i altres connexions
En els serveis comercials, que inclouen AVE, Avlo, Alvia, Euromed i Intercity, es va registrar la supressió de 6 de les 48 circulacions programades dins dels serveis mínims, un 12,5 % del total.
Al corredor de Llevant, les afectacions van arribar al 22,2 % dels serveis d’alta velocitat i al 20 % dels Euromed. També es van veure afectades connexions entre Madrid i Barcelona, Madrid i València, Castelló i Madrid, així com altres trajectes amb origen o destinació en ciutats com Alacant, Pamplona, Vigo, Gijón i Burgos.
Pel que fa als serveis públics, que inclouen Rodalia, Rodalies, Avant i Mitjana Distància, les dades van indicar que s’havia suprimit el 17,04 % dels serveis mínims i que un 28,64 % de les circulacions no havien pogut eixir.
Canvis i anul·lacions gratuïts
Renfe va informar que els viatgers podien canviar o anul·lar gratuïtament els bitllets dels serveis programats per a este dijous. La companyia va recomanar evitar els desplaçaments quan fora possible i va assegurar que les persones afectades rebrien informació a través de SMS o correu electrònic, mitjançant les dades de contacte associades a la reserva.
Davant de les incidències, es va recomanar als usuaris consultar l’estat dels seus trajectes abans d’anar a l’estació i valorar alternatives de transport.