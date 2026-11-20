L’Ajuntament s’adherix a la declaració institucional de la FVMP amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones
Des de 2003, un total de 1.387 dones han sigut assassinades per les seues parelles o exparelles a Espanya, mentre que enguany s’han registrat tres menors víctimes de violència vicària
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València ha acordat este divendres adherir-se a la declaració institucional de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) amb motiu del 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.
El document expressa la condemna més ferma de totes les formes de violència contra les dones i reafirma el compromís municipal amb la defensa dels seus drets, la llibertat, la seguretat i la dignitat.
La declaració considera que la violència contra les dones és una greu vulneració dels drets humans i una manifestació de la desigualtat que persistix en la societat. Per això, assenyala que la seua erradicació és una responsabilitat col·lectiva i una obligació dels poders públics, que han d’actuar de manera coordinada per a previndre-la, protegir les víctimes, afavorir la recuperació i garantir l’accés als recursos d’assistència i protecció.
El text també dedica una menció especial a les dones assassinades per violència de gènere, als seus fills i filles, als menors víctimes de violència vicària i a les famílies afectades. A més, expressa la solidaritat amb totes les dones que patixen qualsevol forma de violència i reconeix la tasca de les persones i professionals que treballen per a acompanyar-les i protegir-les.
1.387 dones assassinades des de 2003
Segons les dades de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, fins al 4 de novembre s’havien registrat 44 dones assassinades per les seues parelles o exparelles durant 2026. A esta xifra se sumen dos víctimes més, una assassinada el 12 de novembre a Gijón i una altra el 19 de novembre a Parla, fet que eleva el total anual a 46 i la xifra acumulada des de 2003 a 1.387 dones assassinades.
A més, enguany tres menors han sigut assassinats com a conseqüència de la violència de gènere exercida contra les seues mares i 35 menors han quedat orfes. Des de 2013, les xifres acumulades ascendixen a 68 menors assassinats i 545 menors orfes.
La declaració advertix que estes dades exigixen mantindre i reforçar el compromís institucional, els mecanismes de prevenció i la resposta coordinada de totes les administracions públiques.
El Pacte d’Estat reforça les polítiques contra la violència
El document també destaca la renovació i actualització del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, aprovada pel Congrés dels Diputats el 26 de febrer de 2025, com un marc reforçat per a les polítiques públiques contra la violència cap a les dones.
L’actualització incorpora 461 mesures i amplia la resposta institucional, amb especial atenció a la violència vicària, la violència digital i la violència econòmica, entre altres àmbits.
L’adhesió de València a la declaració institucional de la FVMP reafirma així el compromís municipal amb la igualtat efectiva entre dones i homes i amb l’erradicació de qualsevol forma de violència contra les dones.