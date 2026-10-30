El Consell demana 795 milions a Hisenda per a la DANA i reclama 1.417 milions per l’atenció sanitària a desplaçats

La Generalitat sol·licita finançament extraordinari per a continuar la reconstrucció en 2027 i reclama al Govern central la compensació de les despeses sanitàries.
El Pla Endavant té activat el 94% de les 343 iniciatives previstes, mentre el Consell aprova noves mesures d’ajuda als afectats per la DANA, al patrimoni cultural i al sector agrari.
El Consell ha sol·licitat al Ministeri d’Hisenda 795 milions d’euros de finançament extraordinari per a continuar en 2027 amb la reconstrucció dels efectes de la DANA de 2024.
Durant la seua reunió, el Plenari ha conegut també l’informe del Pla Endavant, que mostra que el 94% de les 343 iniciatives previstes ja estan activades, amb el 100% de les d’àmbit autonòmic en marxa i un 36% finalitzades.
Així mateix, el portaveu Miguel Barrachina ha anunciat la reclamació de 1.417,6 milions d’euros al Govern central per les despeses d’atenció sanitària prestada a pacients desplaçats d’altres comunitats i de l’estranger, exigint una revisió dels mecanismes de compensació estatals.
Abans de repassar els acords, Barrachina ha traslladat el condol del Govern valencià per les víctimes de l’accident ferroviari de Toledo, recordant especialment la jove enginyera alacantina que ha mort.
Entre altres acords, s’ha aprovat condonar els reintegraments de les ajudes de la DANA de fins a 20.000 euros per als afectats que tinguen dificultats per a justificar-les. També s’ha acordat destinar 6 milions d’euros a la restauració del patrimoni cultural afectat i atorgar 2 milions d’euros als agricultors de cereal de secà per les pèrdues derivades de les restriccions per risc d’incendis durant l’estiu de 2026.
Finalment, la Generalitat exercirà l’acció popular pel crim masclista comés el passat setembre a Benidorm.