Олимп казино официальный сайт в Казахстане – Olimp Casino

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Пошаговая регистрация и верификация аккаунта на Олимп Казино

Перейдите на официальный сайт олимп казино и нажмите кнопку «Регистрация». В появившейся форме укажите пользовательское имя и пароль, подтвердите его, выберите пункт Регистрация через телефон и введите номер, который будет использован для активации олимп бет в дальнейшем. После ввода данных нажмите «Отправить» и к полученному SMS-у включите однократную ссылку. Далее перейдите по ссылке в браузере, подтвердите адрес электронной почты и ваш аккаунт станет активным.

Проверьте, что введённые данные совпадают с теми, что в SMS и письме.

В личном кабинете выберите пункт «Подтверждение личности».

Загрузите копию https://www.theatomprojekt.org/ -документа, например паспорт, в формате PDF.

Разместите краткую видеозапись с вашим лицом, произнеся «Нажмите кнопку подтверждения».

Сохраните изменения, а потом дождитесь сообщения о завершении проверки от бк олимп.

После одобрения администрацией аккаунт становится полноправным участником всех игровых событий. Если в срок не получите уведомление, проверьте папку «Спам» и свяжитесь с поддержкой. Для того чтобы скачать мобильное приложение олимп бет скачать в App Store или Google Play, посетите раздел «Мобильные приложения» на сайте и скачайте нужный APK. Это обеспечивает быстрый доступ к слотам и турнирам в любое время.