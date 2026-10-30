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Les floristeries treballen sense descans per a cobrir la campanya de Tots Sants

Les floristeries d’Alzira preparen una àmplia varietat de flors, centres i rams per a la festivitat de Tots Sants.

Una tradició molt arrelada que manté viu el record dels éssers estimats i dona suport al comerç local.

Amb motiu de la festivitat de Tots Sants, les floristeries d’Alzia posen en marxa la seua campanya especial per a estos dies, amb una àmplia varietat de flors, centres i rams per a retre homenatge als éssers estimats que ja no estan entre nosaltres.

Una tradició molt arrelada que convida els veïns i veïnes a recordar els seus familiars i amics amb flors i a donar suport, al mateix temps, al comerç local.

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