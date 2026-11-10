Alzira activa el dispositiu per a facilitar el vot de les persones amb mobilitat reduïda el 29 de novembre

El servici gratuït de Creu Roja oferirà trasllat i acompanyament als col·legis electorals durant la jornada de les eleccions generals.
Les sol·licituds es poden presentar fins al 26 de novembre a les 15.00 hores a través del correu electrònic o dels telèfons habilitats.
L’Ajuntament d’Alzira ha informat de la posada en marxa de l’operatiu especial per a facilitar que les persones amb problemes de mobilitat puguen exercir el seu dret al vot en les eleccions generals del pròxim diumenge 29 de novembre.
Com és habitual en anteriors convocatòries electorals, la Delegació del Govern, a través de Creu Roja, organitzarà un dispositiu de trasllat i acompanyament de les persones que ho necessiten fins als col·legis electorals. L’objectiu és garantir que les dificultats de mobilitat no impedisquen la participació en la jornada electoral.
Les persones interessades poden sol·licitar este servici gratuït a través de diferents canals:
- Correu electrònic: eleccionescv@cruzroja.es
- Telèfon de Creu Roja: 96 591 86 10, disponible les 24 hores de dilluns a divendres.
- Assemblea de Creu Roja Alzira: 96 241 09 74.
El termini per a presentar les sol·licituds estarà obert des del 9 fins al 26 de novembre a les 15.00 hores. Una vegada superada esta data i hora, no s’acceptaran noves peticions.
A més, a Alzira també s’informarà les residències de persones majors sobre este recurs, amb la finalitat de facilitar-ne l’accés a les persones residents que el necessiten. Per a organitzar els trasllats, es recollirà informació sobre el grau d’autonomia i les necessitats de mobilitat de cada persona, incloent-hi si pot caminar o utilitza cadira de rodes. Esta informació es traslladarà a Creu Roja per a coordinar el dispositiu.