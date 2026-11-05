Valderrama aposta per anticipar-se a les emergències i reforçar la preparació ciutadana

El conseller d’Emergències i Interior defensa una gestió integral del risc basada en la prevenció, la formació i la planificació
Durant una conferència al Col·legi Notarial de València, ha reivindicat el paper central de la ciutadania en el model de protecció civil
El conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, ha defensat la importància d’anticipar-se als riscos i d’impulsar una gestió integral de les emergències que permeta reforçar la preparació de la ciutadania. Ho ha fet durant la conferència ‘De la reacció a l’anticipació: el sistema valencià d’emergències’, impartida al Col·legi Notarial de València.
Valderrama ha subratllat que les persones han d’ocupar un lloc central en el model de protecció civil i ha reclamat una acció pública permanent que consolide la cultura de la prevenció. “Les persones són el centre de la nostra responsabilitat”, ha assenyalat.
El conseller ha plantejat quina ha de ser la pregunta que guie les decisions de les administracions i de la societat davant les emergències: “Què podem fer hui per a evitar que demà siga massa tard?”. Segons ha explicat, la resposta passa per la capacitat d’anticipació a través del coneixement, la prevenció, la formació i la planificació.
En este sentit, ha advertit que una emergència no comença necessàriament quan sonen les alarmes. El risc també pot trobar-se en barris exposats a inundacions, habitatges situats en zones de muntanya, edificis vulnerables davant terratrémols o persones que no poden comprendre o seguir les recomanacions oficials.
L’accessibilitat de l’autoprotecció, una prioritat
Valderrama ha insistit que la conscienciació no pot limitar-se als moments posteriors a una catàstrofe, sinó que ha de formar part de l’activitat habitual de les administracions. A més, ha destacat que les mesures d’autoprotecció han de ser accessibles per a tota la població.
“No podem considerar eficaç una alerta que només entenen els qui ja coneixen el sistema; no n’hi ha prou amb comunicar una evacuació si una persona no disposa de transport”, ha afirmat. També ha remarcat la necessitat que els punts de trobada siguen accessibles i que les instruccions oficials es puguen convertir en actuacions realment possibles per a totes les persones.
El titular d’Emergències i Interior ha precisat que l’autoprotecció complementa l’acció pública, però no la substituïx. Per això, ha defensat una gestió del risc que actue abans, durant i després de cada emergència i que connecte la planificació amb la capacitat operativa, la informació amb la presa de decisions i la formació amb la preparació real.
Un sistema preparat per a riscos canviants
El conseller també ha incidit en la necessitat que el sistema valencià d’emergències estiga preparat per a afrontar escenaris canviants, especialment els derivats de fenòmens meteorològics extraordinaris. Per a fer-ho, considera fonamentals el coneixement, la planificació, la tecnologia i la coordinació.
En este sentit, ha advertit que un sistema centrat únicament en l’última emergència patida no estarà preparat per a afrontar la següent.
La conferència ha sigut organitzada pel Col·legi Notarial de València, en col·laboració amb la Càtedra de Dret Notarial Rafael Gómez-Ferrer de la Universitat Catòlica de València.