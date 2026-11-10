Torrent inverteix prop de 680.000 euros per a renovar i ampliar l’enllumenat públic municipal

L’Ajuntament ha aprovat una nova partida de 383.000 euros per a millorar la il·luminació en carrers, polígons industrials, disseminats i un carril bici.
Les actuacions se sumen als treballs de Santa Apolonia i a la renovació de l’enllumenat de l’avinguda al Vedat, amb la incorporació de nous punts de llum LED.
L’Ajuntament de Torrent destina prop de 680.000 euros a millorar l’enllumenat públic del municipi, amb l’objectiu de renovar les instal·lacions existents i ampliar la il·luminació en diferents zones del terme municipal.
La Junta de Govern Local ha aprovat una nova inversió de 383.000 euros per a renovar i ampliar la il·luminació en carrers, polígons industrials, disseminats i un carril bici.
Estes actuacions se sumen als treballs que s’estan desenvolupant a Santa Apolonia, on se substituiran fins a 270 bàculs deteriorats, i a l’avinguda al Vedat, que ja compta amb 123 nous punts de llum LED.
Les intervencions permetran millorar la visibilitat, la seguretat de vianants i conductors i l’accessibilitat, a més de reduir el consum energètic mitjançant la incorporació de tecnologia LED i il·luminació solar.
L’objectiu del consistori és atendre les demandes veïnals i garantir uns carrers millor il·luminats en tots els barris i zones del terme municipal.