El Club Deportivo Monte-Sión de Torrent ha presentat els seus equips per a la temporada 2026-2027 amb més de 850 esportistes i prop de 50 equips de futbol, bàsquet i voleibol.
L’acte es va celebrar ahir a l’Àgora del Parc Central i va comptar amb la participació de l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, a més de representants municipals, responsables del club i membres de la comunitat educativa del col·legi Nostra Senyora de Monte-Sión.
Durant la presentació, els equips van anar desfilant per categories i modalitats esportives davant de familiars, entrenadors i representants de l’entitat.
Una temporada que arriba amb un reconeixement especial per al club. L’Ajuntament de Torrent ha anunciat que Monte-Sión rebrà un dels III Premis Carta de Poblament 2026, en reconeixement a la seua trajectòria i a la seua contribució a la ciutat.
L’entitat manté així la seua aposta per l’esport de base i per la formació de xiquets, xiquetes i joves a través de disciplines com el futbol, el bàsquet i el voleibol.
Amb aquesta presentació, Monte-Sión inicia un nou curs esportiu en què més de 850 jugadors i jugadores representaran el club en les diferents competicions.