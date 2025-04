La Diputació amplia el termini per a finalitzar 74 obres del Pla d’Inversions 22-23 a la Ribera

Els ajuntaments de la Ribera disposaran d’un any més per acabar les obres pendents del Pla d’Inversions 2022-2023 de la Diputació de València.

El termini s’amplia del 12 d’agost de 2025 fins al 30 de setembre de 2026, amb l’objectiu de garantir que els fons “es queden als municipis fins a l’últim euro”, segons el president Vicent Mompó i la vicepresidenta Natàlia Enguix.

A la Ribera Alta hi ha 21 municipis amb projectes sense finalitzar, entre ells Carlet (600.000 €) i Alginet (280.000 €), i set municipis més a la Ribera Baixa, com Albalat de la Ribera (393.000 €) o Sollana (372.000 €). En total, queden 4,6 milions d’euros pendents de pagament per projectes en fase d’adjudicació i moltes obres sense certificar.

Enguix, responsable de Cooperació Municipal, ha destacat que el nivell d’execució heretat de l’anterior legislatura era molt baix, i que la situació es va agreujar per la dana del 29 d’octubre, que va afectar especialment municipis com Carlet, on encara queda pendent l’ampliació del Centre de Formació de Persones Adultes i la renovació del clavegueram al carrer Lluís Vives.

Suspensió de terminis per a evitar la pèrdua d’ajudes

La pròrroga suposa una suspensió extraordinària del termini d’execució del pla 22-23. Amb una inversió total aprovada de 148,8 milions d’euros, fins ara s’han pagat 55,3 milions per obres acabades, mentre que hi ha 31 milions en procés d’adjudicació i 39 milions no certificats. En total, 558 projectes continuen incomplets.

Segons Enguix, “amb més de la meitat del pla sense adjudicar abans de la dana, la situació es va complicar encara més amb la falta d’empreses i l’encariment dels materials”. Actualment hi ha 450 projectes que encara estan en fase de documentació o adjudicació.

Pla Obert: flexibilitat per als ajuntaments

Amb l’objectiu de flexibilitzar i agilitzar els processos, la Diputació ha posat en marxa el Pla Obert, amb prop de 400 projectes ja aprovats i 60 milions invertits, a més de 100 milions pressupostats per a enguany. Este nou model elimina terminis i pressió per als consistoris, i permet actuar amb més rapidesa davant necessitats imprevistes.

Enguix ha insistit que la quadriennalitat del Pla Obert és una de les grans millores, ja que els terminis rígids “havien generat problemes d’execució i fins i tot renúncies a les ajudes”.

Canvis interns per reforçar l’assistència tècnica

Entre altres mesures, s’ha reforçat l’assistència tècnica als municipis afectats per la dana, amb el diputat Ricardo Gabaldón al capdavant del departament, mentre que la vicepresidenta Reme Mazzolari assumeix l’àrea de Personal.

Nous projectes i adaptació a les necessitats actuals

Les obres pendents inclouen actuacions urbanístiques, millores en eficiència energètica, renovació de zones verdes, equipaments públics i reparació de camins. Davant les dificultats per executar-les, la Diputació ha permés modificar els projectes per adaptar-los a les prioritats actuals i evitar la pèrdua de fons.

Un exemple és Sueca, que podrà destinar els romanents del pla a l’habilitació de l’antic edifici de Correus com a centre de Servicis Socials.

La Diputació reafirma així el seu compromís amb els municipis, donant-los suport per finalitzar les inversions i garantir que les ajudes aprovades es traduisquen en millores reals per a la ciutadania.