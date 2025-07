Valderrama apel·la a la responsabilitat per a gaudir dels festejos taurins tradicionals amb totes les garanties

El conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, ha fet una crida a la ciutadania per a gaudir dels festejos de ‘bous al carrer’ amb responsabilitat i seguretat

Destacant la importància de mantindre totes les garanties per a participants i públic.

Durant la seua visita a l’Ajuntament de Meliana, on s’ha reunit amb l’alcaldessa, Trinidad Montañana, i ha assistit als actes organitzats per la penya taurina ‘Més ke dones’, Valderrama ha reconegut a esta localitat com “un model a seguir” en l’organització d’estos festejos tradicionals.

Meliana ha implantat mesures destacades com la senyalització de línies de seguretat darrere de les barreres i la col·locació de cartells informatius en diversos idiomes, indicant punts clau en cas d’emergència o necessitat sanitària.

“Meliana demostra que es pot gaudir de les nostres tradicions amb responsabilitat”, ha afirmat el conseller, que també ha posat en valor el compromís del municipi i de les penyes amb la seguretat i el respecte a la tradició.

Reglament de festejos taurins tradicionals

El conseller ha anunciat que el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat el projecte de Reglament de festejos taurins tradicionals, que es sotmet a audiència pública des del 28 de juliol fins a l’11 d’agost. Les persones i entitats interessades poden consultar el text i fer les seues aportacions a través del Portal de Participació Ciutadana de la Generalitat.

Este reglament s’ha elaborat amb aportacions del sector i agents implicats, i se centra especialment en la seguretat de les persones i el benestar animal.

Consells de seguretat per a les festes

Valderrama ha insistit en la necessitat de seguir les recomanacions de la Policia de la Generalitat, recordant que els festejos taurins impliquen riscos i que cal tindre les condicions físiques i mentals adequades per a participar-hi.

Els menors de 16 anys només poden assistir com a espectadors , no poden participar en els ‘bous al carrer’.

, no poden participar en els ‘bous al carrer’. Es recomana vestir roba còmoda i calcer esportiu , i evitar l’ús del telèfon mòbil dins del recinte.

, i dins del recinte. Està prohibit accedir baix els efectes de l’alcohol o substàncies que afecten la capacitat de reacció.

que afecten la capacitat de reacció. Davant qualsevol incidència que puga afectar la seguretat o el benestar animal, cal avisar immediatament al personal voluntari del recinte perquè la direcció del festeig puga actuar.

Amb més de 2.900 festejos celebrats o autoritzats enguany a la Comunitat Valenciana, des de gener fins al juliol, el Consell reafirma el seu compromís amb la protecció i la tradició, sempre dins del marc de la seguretat i el respecte.