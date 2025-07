València mira cap a l’espai

La Comunitat Valenciana dona un pas més en la aposta per convertir-se en un referent europeu en investigació i en la industria aeroespacial.

El president de la generalitat, Carlos Mazón,va signar el passat dimecres els convenis amb la Universitat de València i la Universitat politècnica de València per posar a disposició del consorci espacial valencià els recursos materials i humans necessaris per a operar amb la agència espacial europea.

Amb la signatura d’aquest acord es garantix el suport al consorci espacial valencià i es dona continuïtat als dos laboratoris d’alta especialització que funcionen des de les universitats des de ja fa més d’una dècada.

Segons el president, aquest pacte entre ciència i institucions reforça el paper de la Comunitat com a espai de coneixement, innovació i talent.

A més a més, s’ha anunciat la creació d’una taula sectorial de la industria aeroespacial per identificar prioritats i coordinar polítiques, així com elaborar un pla estratègic per impulsar noves línies de treball i consolidar el sector a nivell internacional.

Amb aquesta iniciativa, valència reforça el seu paper com a centre d’excel·lència científica i tecnològica, per mirar al futur i a l’espai