APASU oferix una xarrada oberta sobre integració sensorial en persones amb autisme

L’Associació de Pares de l’Autisme de Sueca organitza esta xarrada per entendre millor els desafiaments sensorials en el trastorn de l’espectre autista

La sala d’actes de la Casa de la Cultura de Sueca ha sigut l’escenari d’una xarrada informativa gratuïta amb el títol “Integració Sensorial”, organitzada per l’Associació de Pares d’Autisme de Sueca (APASU) i amb la col·laboració de la Regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament.

L’acte, dirigit a tota la ciutadania, ha estat impartit per Aurora Carbonell, terapeuta ocupacional especialitzada, i ha comptat amb l’assistència de la regidora d’Acció Social, Sari Sáez, representants del professorat del Centre d’Educació Especial Miquel Burguera, així com d’altres centres escolars i nombroses famílies.

Entendre el món sensorial de les persones amb TEA

Durant la seua intervenció, Carbonell ha remarcat la importància de “saber escoltar per a poder sentir-se bé”, posant èmfasi en la necessitat d’acompanyar i entendre el procés sensorial que viu una persona amb trastorn de l’espectre autista (TEA) i els desafiaments que se’n deriven.

La terapeuta, que també ha impartit formació online al professorat del centre Miquel Burguera, ha oferit consells pràctics per a les famílies i professionals, destacant, per exemple, la creació d’un ‘racó de la calma’ a casa amb objectes quotidians que poden ajudar molt en el benestar de la persona amb TEA.

Una acció que suma i obri portes

La regidora Sari Sáez ha volgut agrair a APASU la seua tasca i la qualitat de la xarrada, que considera “molt útil i reveladora per a famílies i professionals”. Sáez ha animat la ciutadania a participar en estes activitats i a fer-se sòcia d’APASU per només 45 euros l’any, recalcant que “els fons es destinen íntegrament a activitats tan necessàries com esta”.