AVA-ASAJA alerta de l’expansió sense control de canyes invasores arrossegades per la DANA als camps de cultiu

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) adverteix sobre la proliferació descontrolada de la canya comuna invasora (Arundo donax) en camps de cultiu de la província de València, com a conseqüència directa de la DANA registrada el passat 29 d’octubre.

Les fortes pluges i la posterior crescuda dels barrancs van arrossegar grans masses de canyar que no havien sigut retirades dels cursos d’aigua, deixant-ne els restes vegetals en parcel·les agrícoles. Al llarg de l’hivern i la primavera, aquests fragments han germinat massivament.

Els agricultors afectats denuncien que els canyars es van fragmentar en milers de trossos que han arrelat ràpidament, desenvolupant-se entre els propis cultius de manera silenciosa però imparable.

Actualment, s’han detectat brots i canyes en creixement en camps de cítrics, vinyes, arrossars, caquiers i altres cultius. Javier Tamarit, agricultor de Chiva i membre d’AVA-ASAJA, alerta: “Les canyes ja superen l’alçària d’alguns arbres. Estem davant d’una amenaça que podria cronificar-se durant anys si no s’actua de manera immediata”. Afig que “quan comence la campanya de regs i abonament, l’expansió serà incontrolable”.

Els agricultors assenyalen també les dificultats d’eradicar esta espècie. En no poder aplicar herbicides de manera generalitzada per estar les canyes molt pròximes als cultius, el treball manual esdevé l’única opció, però comporta un cost econòmic inassumible i pèrdues en la producció.

Davant esta situació, AVA-ASAJA exigeix a la Generalitat i al Govern d’Espanya un pla urgent d’intervenció que incloga la neteja dels cursos d’aigua i l’eliminació de les canyes en els camps afectats.

La canya comuna figura en el Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores i és considerada una de les plantes més agressives i de reproducció més ràpida al Mediterrani. Pot colonitzar grans extensions i és molt resistent a condicions adverses, suposant una amenaça directa per a la biodiversitat i per a la viabilitat econòmica del sector agrari valencià.

Cristóbal Aguado, president d’AVA-ASAJA, ha lamentat la falta de previsió institucional: “La deixadesa en el manteniment dels barrancs i les sancions als agricultors per no poder tocar les canyes ens ha portat a una situació crítica. Estem en un punt de no retorn i necessitem una resposta immediata, amb suport tècnic i econòmic coordinat”.