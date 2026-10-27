València participa en el projecte de parcs inundables metropolitans per a previndre futures riuades

València participarà en el desenvolupament del Sistema de Parcs Inundables Metropolitans, una iniciativa impulsada per la Generalitat Valenciana amb l’objectiu de reduir el risc d’inundacions i millorar la seguretat de la població davant d’episodis de pluges intenses.
La Generalitat ha iniciat el concurs internacional de disseny global d’esta infraestructura verda, amb un pressupost de licitació de més de sis milions d’euros per a la primera fase.
La inversió total prevista superarà els cent milions d’euros i s’executarà de manera progressiva.
El projecte preveu dues actuacions pilot: una als sectors de Paiporta-Alfafar i una altra entre València i Quart de Poblet.
En conjunt, les dues intervencions abastaran 152 hectàrees i permetran posar a prova el model de parcs inundables abans d’estendre’l a altres àrees de l’àmbit metropolità.
La iniciativa s’emmarca en una estratègia de prevenció de les inundacions que contempla la millora de les infraestructures, la coordinació entre les administracions i la planificació territorial, inclosa la revisió del Pla d’Acció Territorial sobre Prevenció del Risc d’Inundació a la Comunitat Valenciana, l’anomenat PATRICOVA.
Vicente Martínez Mus, Vicepresident Tercer i Conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació de la Generalitat Valenciana
Segons la previsió de la Generalitat, els parcs inundables contribuiran a gestionar millor l’aigua en episodis de pluges intenses i a reduir els efectes de les riuades. El projecte també contempla la recuperació d’espais d’horta periurbana i la posada en valor d’elements tradicionals del sistema hidràulic, com ara les séquies i els assuts.