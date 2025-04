L’Ajuntament d’Algemesí trasllada les activitats de Pasqua als parcs urbans per la clausura de la Xopera

La programació es desenvoluparà del 19 al 28 d’abril amb jocs tradicionals, activitats multi-aventura i propostes per a tota la família

L’Ajuntament d’Algemesí ha dissenyat una nova oferta d’activitats lúdiques i familiars per a Pasqua, que tindran lloc en diversos parcs i zones verdes del municipi, davant la impossibilitat d’utilitzar la Xopera, clausurada temporalment per danys provocats per la riuada.

Una alternativa segura i accessible per a la infància i la joventut

Les activitats tindran lloc els dies 19, 20, 21, 26, 27 i 28 d’abril, tant al matí com a la vesprada, i es distribuiran per diferents espais del nucli urbà. La programació inclourà:

Jocs tradicionals i llits elàstics

Circuits multi-aventura

Bubble futbol i activitats esportives

Tallers i dinàmiques de convivència

Tot el programa està pensat per a fomentar el joc en grup, l’activitat física i la participació intergeneracional.

Una Pasqua adaptada, però fidel a l’esperit festiu

La tradicional trobada pasqüera a la Xopera s’ha suspés per motius de seguretat, després dels desperfectes causats per la DANA. Davant esta situació, l’Ajuntament ha optat per mantindre viu l’esperit festiu traslladant-lo a espais segurs, alhora que avança en el projecte de reconstrucció integral de la Xopera, finançat amb fons estatals.

Una iniciativa transversal per a una ciutat cohesionada

Des de la Regidoria d’Infància i Joventut, la regidora Maribel Castell ha valorat la proposta com una aposta per la salut emocional i l’educació en valors:

«Recuperar els jocs tradicionals, allunyar-se de les pantalles i reforçar els vincles també és una forma de cuidar».

Per la seua banda, el regidor de Festes, Natxo Silvestre, ha destacat la importància simbòlica de mantindre viva la celebració:

«La Pasqua forma part de la nostra identitat i hem volgut portar-la als carrers i barris d’Algemesí».

Finalment, la regidora de Benestar Social, Quini Giner, ha posat l’accent en el caràcter inclusiu de la proposta: