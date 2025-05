El Departament de Salut de la Ribera reforça la prevenció a través d’onze programes de salut comunitària

El Departament de Salut de la Ribera reforça el seu compromís amb la promoció de la salut i la prevenció a través d’onze programes de salut comunitària actius en diferents municipis de l’àrea.

Aquestes iniciatives tenen com a objectiu fomentar hàbits de vida saludables, enfortir el suport social i millorar la qualitat de vida de la ciutadania, seguint una de les línies estratègiques del Pla de Salut de la Conselleria de Sanitat.

Els onze programes de salut comunitària que impulsa el departament s’agrupen en tres grans àrees temàtiques.

En l’àmbit de l’activitat física i l’autocura, programes consolidats com “Ribera Camina” comptaren amb 945 participants d’onze municipis al 2024. Els “Tallers d’esquena i muscles” fomenten l’autocura per previndre el dolor musculoesquelètic, mentre que “MenjaBe” està orientat a impulsar una alimentació saludable.

Quant a salut matern-infantil, programes com “Lactància materna” oferiren 139 sessions i comptaren amb 95 assistents en 2024. Els “Tallers de massatge infantil” van facilitar l’aprenentatge de tècniques de massatge per a bebés, amb 42 participants en 19 sessions. També s’engloben en este grup els tallers de “Criança positiva” per a pares i mares primerencs.

En l’àmbit de la salut emocional, el programa “Cuidac” va formar a 103 persones cuidadores al 2024, i “Estembe” va promoure el benestar emocional en dones sense diagnòstic clínic amb 45 participants. Finalment, dins de l’àmbit de la salut juvenil, el programa “Peus” treballa l’educació sexual en alumnat de 2n i 3r de secundària i va registrar 1.233 assistents en més de 130 sessions. “Consulta Jove” actua directament en centres escolars per a detectar de manera precoç els principals problemes que afecten adolescents.

Aquests programes compten amb la col·laboració dels respectius ajuntaments i la implicació directa dels professionals del Departament de Salut de La Ribera, i estan coordinats per la Direcció d’Infermeria de Primària i la Direcció de Salut Pública del departament.