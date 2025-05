GPS, ERP Mobile, la sol·lució de software de gestió per a Pymes

ERP Mobile és la sol·lució de mobilitat del software de gestió GesL@n ERP que permet portar en la mà la base de dades del seu negoci per poder fer gestions i consultar dades en qualsevol lloc i temps.

La gran facilitat que suposa l’ús i la rapidessa d’emprar aquesta eïna, fa que ERP Mobile siga una aplicació fonamental per a representants, vendedors i també comercials.

Un dels trets més destacables és la flexibilitat que proporciona ERP Mobile, la qual permet adaptar el seu ús en un temps rècord a qualsevol procés exclusiu de la seua empresa.

Aquesta aplicació és compatible amb qualsevol base de dades creada amb el programari de Landin Informàtica i permet visualitzar en temps real una àmplia gamma de dades procedents de diversos programes, a través del distribuïdor informàtic ubicat a Carlet.

ERP Mobile és la ferramenta definitiva per tal de modernitzar i millorar de manera definitiva la seua gestió i productivitat dels propis treballadors.

Entre els trets més destacables, destaca la conexió online per importar i exportar dades a GESL@n ERP desde qualsevol lloc; també destaca la creació de presupostos, comandes, i factures de venda. Un altre tret és la creació de clients i també de possibles clients per poder fer vendes i accions CRM immediates.

Un altre eix fonamental és la consulta i edició de localització, contactes de clients, i possibles clients; enllaçant amb la consulta de quotes i el bloqueig de vendes segons el risc del client; conjuntament amb el bloqueig de vendes que suposa segons el risc per client. Tot afegit a una sol·lució de mobilitat per a PYMES, que oferix una calitat òptima del servei.