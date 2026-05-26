Visitem la platja de Cullera per conéixer com es protegix la població de les altes temperatures

Recomanacions davant un dels mesos de maig més calorosos dels últims anys
Crema solar, hidratació i ombra com a mesures bàsiques de protecció
Davant un dels mesos de maig més calorosos dels últims anys, ens hem desplaçat fins a la platja de Cullera per a conéixer com es protegix la ciutadania de les altes temperatures i l’exposició solar.
Entre les principals recomanacions destaquen l’ús de crema solar de factor 50, mantindre’s ben hidratats i buscar zones d’ombra durant les hores de més calor, especialment en espais de platja amb alta afluència de persones.
La població consultada coincidix en la importància de seguir estes mesures de prevenció per a evitar riscos associats a les temperatures elevades i a l’exposició prolongada al sol.