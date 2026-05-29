València invertirà més de 7,1 milions d’euros per modernitzar les instal·lacions de La Petxina

L’Ajuntament de València invertirà més de 7,1 milions d’euros en la modernització integral del Complex Esportiu i Cultural La Petxina
Amb actuacions que inclouen la rehabilitació de la piscina, la residència d’esportistes i la millora de l’eficiència energètica.
L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha visitat les obres que ja s’estan executant al centre de tecnificació de natació i esport adaptat, unes actuacions que estaran finalitzades este estiu i que contemplen la instal·lació de plaques fotovoltaiques, noves calderes i sistemes de climatització més eficients.
Paral·lelament, en les pròximes setmanes començaran les obres de rehabilitació de la piscina coberta, amb una inversió superior a 1,3 milions d’euros, que inclou la renovació de instal·lacions tècniques, filtratge, climatització, il·luminació LED i vestuaris.
A més, la Junta de Govern Local ha aprovat el projecte de rehabilitació de la Residència d’Esportistes de La Petxina, amb una inversió prevista de 4,6 milions d’euros, per modernitzar completament este espai esportiu.
Segons l’alcaldessa, es tracta de la major inversió en rehabilitació del complex des de la seua posada en funcionament fa més de dues dècades.
L’Ajuntament de València continua impulsant la renovació de les infraestructures esportives municipals amb una inversió global superior als 37 milions d’euros en diferents equipaments de la ciutat.