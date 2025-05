Barrachina: “L’esforç inversor del Consell en assegurances agràries garanteix la protecció i estabilitat d’agricultors i ramaders”

La Comunitat Valenciana lidera el suport a la contractació d’assegurances agràries amb una inversió històrica de 33,4 milions d’euros

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha destacat hui la importància de les assegurances agràries com a eina de protecció i estabilitat per als agricultors i ramaders de la Comunitat Valenciana.

Les declaracions s’han produït durant la celebració de la Comissió Territorial d’Assegurances Agràries de la Comunitat Valenciana, on el conseller ha anunciat que el Consell destinarà enguany un total de 33,4 milions d’euros a ajudes per a la contractació d’assegurances agràries. Amb esta quantitat, la Comunitat Valenciana es consolida com l’autonomia que més recolza econòmicament aquesta cobertura essencial dins de l’àmbit estatal.

“Estem compromesos amb garantir la seguretat i viabilitat de les explotacions agrícoles i ramaderes. L’assegurança agrària és una garantia de tranquil·litat davant fenòmens com sequeres, inundacions o pedra que poden arruïnar tot l’esforç d’un any”, ha afirmat Barrachina.

Aquest esforç financer reforça el suport de la Generalitat al sistema d’assegurances agràries i facilita l’accés a pòlisses subvencionades que cobrixen els principals riscos climàtics que amenacen la producció agrícola i ramadera.

L’objectiu, segons ha indicat el conseller, és “protegir la rendibilitat de les explotacions i fomentar un model productiu sostenible i fort de cara al futur”.

A més, Barrachina ha incidit en la necessitat de revisar i millorar les cobertures actuals amb la finalitat de proporcionar majors garanties i una resposta més eficaç davant les adversitats climàtiques.