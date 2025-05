Labora obri la inscripció per als cursos exprés de formació per a la reconstrucció després de la DANA

Els cursos, gratuïts i de 30 hores, formen part d’un pla per cobrir la manca de professionals en el sector de la construcció

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació, Labora, ha obert la inscripció per a 206 cursos exprés gratuïts destinats a persones desocupades que vulguen formar-se per treballar en la reconstrucció de les zones afectades per la recent riuada (DANA).

Els cursos, amb una duració de 30 hores, es duran a terme a través de la Fundació Laboral de la Construcció i FEMEVAL, i se centren en especialitats amb alta demanda de mà d’obra segons els sectors econòmics implicats en les tasques de reconstrucció.

El secretari autonòmic d’Ocupació, Antonio Galvañ, ha destacat que la formació estarà enfocada principalment al sector de la construcció i la rehabilitació d’edificis. A més, ha explicat que aquestes accions formatives formen part d’un pla dissenyat per les associacions empresarials, les quals han detectat els perfils professionals més necessaris per a les tasques de recuperació.

Galvañ ha assenyalat que el sector de la construcció i les instal·lacions calcula que es necessiten al voltant de 50.000 professionals qualificats, no només per a la reconstrucció posterior a la DANA, sinó també per atendre l’alta demanda d’habitatge que té la Comunitat Valenciana.

Per a aquest pla, Labora destinarà 750.000 euros procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea.

Requisits per inscriure’s:

Estar inscrits com a demandants d’ocupació .

. Residència a la Comunitat Valenciana .

. No haver realitzat la mateixa formació en el marc d’un Certificat de Professionalitat o Formació Professional.

Els cursos estaran disponibles a través del portal Punt Labora, a l’apartat de Formació, i es podran localitzar mitjançant la paraula clau “DANA“. El període d’inscripció s’especificarà en cada oferta formativa, i els cursos s’impartiran durant el mes de juny de 2025.