València activa un dispositiu especial davant l’eclipsi solar total del 12 d’agost

L’Ajuntament de València ha activat un dispositiu especial de seguretat amb motiu de l’eclipsi solar total del pròxim 12 d’agost
Un fenomen astronòmic excepcional que serà el primer eclipsi total visible des de la Comunitat Valenciana en més d’un segle.
El pla mobilitzarà més de 200 efectius municipals entre Policia Local, Bombers, Protecció Civil, serveis de neteja i personal de platges. Les previsions apunten que més de 10.000 persones podrien acudir a la ciutat per observar l’eclipsi.
València serà un dels punts oficials d’observació habilitats per la Generalitat, amb la platja de la Malva-rosa i el Cabanyal com a principals espais de seguiment. El dispositiu comptarà amb serveis mèdics, punt violeta i un centre de comandament operatiu al carrer de la Séquia de la Cadena.
A més, es reforçaran els serveis de socorrisme, neteja i transport públic, amb una ampliació del servei de l’EMT per facilitar els desplaçaments.
Durant la jornada, el Parc Natural de l’Albufera i la Devesa romandran tancats i es restringirà la circulació a la CV-500 a partir de les 18.00 hores, amb accés limitat a emergències i residents acreditats.
L’eclipsi parcial començarà a les 19.38 hores, arribarà al seu punt màxim cap a les 20.33 hores i finalitzarà aproximadament a les 21.00 hores, coincidint amb la posta de sol. Les autoritats recorden que només és segura l’observació amb ulleres homologades i desaconsellen qualsevol mètode casolà.