Alliberades 45 persones que eren explotades laboralment en finques agrícoles de cinc comunitats autònomes

Les víctimes vivien i treballaven en condicions infrahumanes en explotacions agrícoles d’Aragó, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat Valenciana i Extremadura

L’organització criminal, amb base a la província de Saragossa, estava integrada per ciutadans d’origen pakistanés i argentí, que es beneficiaven de la situació de vulnerabilitat de migrants procedents de Nepal, Pakistan i l’Índia

Nou persones han estat detingudes en les províncies de Saragossa (3), Àvila (3), Càceres (2) i Barcelona (1), tres de les quals han ingressat en presó provisional

Agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, en una operació conjunta, han desarticulat una organització criminal transnacional dedicada presumptament a la trata de persones amb finalitats d’explotació laboral i han aconseguit l’alliberament de 45 víctimes que eren explotades en finques agrícoles de cinc comunitats autònomes.

La xarxa, amb base a Saragossa, estava formada per ciutadans pakistanesos i argentins, especialitzats en la captació i explotació de migrants vulnerables de Nepal, Pakistan i l’Índia, als quals enganyaven amb falses promeses de treball digne a Espanya.

Condicions infrahumanes

La investigació es va iniciar en juliol de 2024, quan es va detectar temporers d’origen asiàtic que podrien ser víctimes d’explotació laboral. Una vegada a Espanya, les víctimes eren distribuïdes per Aragó, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat Valenciana i Extremadura, on treballaven en llargues jornades, amb sous per davall del límit legal, sense contracte ni alta a la Seguretat Social.

A més, vivien hacinats en habitatges precaris, proporcionats per l’organització, sense condicions higièniques mínimes, dormint en matelassos en terra i sense accés a serveis bàsics. En un dels registres, els agents van localitzar 24 migrants vivint en un mateix immoble.

Quan els empresaris demanaven la documentació per regularitzar els treballadors, la xarxa criminal feia servir documents d’altres estrangers per a tramitar l’alta de manera fraudulenta, simulant així una situació laboral regular i facilitant-ne l’explotació sense despertar sospites.

Resultats de l’operació

L’operació ha conclòs amb la detenció de 9 persones a Saragossa (3), Àvila (3), Càceres (2) i Barcelona (1), 3 d’elles en presó provisional, i amb l’alliberament de 45 víctimes procedents de Nepal, Pakistan i l’Índia. També s’han efectuat quatre registres domiciliaris, en els quals s’ha intervingut material informàtic i abundant documentació.

Amb la tracta no hi ha tracte

La Policia Nacional disposa de la línia telefònica gratuïta 900 10 50 90 i del correu electrònic trata@policia.es per facilitar la col·laboració ciutadana i la denúncia anònima i confidencial d’aquest tipus de delictes. La telefonada no queda registrada en la factura telefònica.