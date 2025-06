El comerç local, protagonista de la I Shopping Night de Benifaió

El passat divendres, el comerç local va ser el gran protagonista de la “I Shopping Night” de Benifaió, un esdeveniment organitzat per l’Associació de Comerços i Empreses de Benifaió (ACEB) amb la col·laboració de l’Ajuntament de Benifaió.

L’activitat va arrancar a les 19.00 h amb la presència de l’alcaldessa Marta Ortiz, la regidora de Comerç Eva Mayordomo i membres de la Corporació Municipal, i es va prolongar fins a la mitjanit.

La cèntrica carrer Santa Bàrbara es va convertir en punt de trobada festiu, lúdic i comercial per a més de 25 comerços locals que oferiren els seus millors productes en roba, complements, artesania, decoració, joieria, estètica, esport, restauració, flors, benestar, perruqueria, entre altres.

Des de ACEB, la seua presidenta Maria José Martínez ha valorat molt positivament la jornada:

“S’ha fet un gran esforç per part dels membres de l’associació per mostrar al públic tota l’oferta del comerç de Benifaió. Hi havia nous establiments, noves ubicacions i una gran afluència de veïns i veïnes. Estem molt satisfets i ja treballem en la segona edició per a 2026.”

A més de l’oferta comercial, l’esdeveniment va comptar amb música en directe, desfilades de moda, demostracions esportives, degustacions gastronòmiques i massatges, així com serveis d’altres professionals del comerç local, que contribuïren a fer de la Shopping Night una vetlada especial i molt participativa.