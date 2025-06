Assassina a la seua parella i al seu fill de dos anys a Algemesí

La Policia Nacional ha detingut el presumpte assassí masclista, de 34 anys, després de matar la seua dona i el seu fill menut.



La mare de la víctima va alertar al 112 en sentir els crits d’auxili.

La localitat d’Algemesí ha sigut escenari d’un nou crim masclista, ocorregut esta matinada. Un home de 34 anys ha sigut detingut per la Policia Nacional i la Policia Local després d’haver assassinat a la seua parella, Alejandra, de 42 anys i nacionalitat veneçolana, i al seu fill de només dos anys, Samuel.

El doble crim ha tingut lloc a les sis del matí en un domicili situat al carrer Salvador Castell. La mare d’Alejandra i àvia del xiquet ha sigut qui, aterrida pels crits d’auxili de la seua filla, ha telefonat al 112 i ha alertat les autoritats.

Asfixiats i apunyalats

Segons fonts policials, l’agressor ha utilitzat asfíxia i arma blanca per acabar amb la vida de les víctimes. L’home fins i tot ha telefonat ell mateix al 112, però minuts després que la mare de la víctima ja haguera avisat les emergències.

Quan han arribat les primeres patrulles, els agents han confirmat els fets i han trobat els cossos sense vida de mare i fill. Tot i els intents de reanimació del menor per part del personal sanitari, no ha sigut possible salvar-li la vida.

No hi havia denúncies prèvies

Encara que no consten denúncies prèvies per violència de gènere, les primeres investigacions apunten a una relació marcada pel control i el maltractament psicològic, que Alejandra mai va arribar a denunciar.

El presumpte assassí masclista ha sigut detingut in situ i es troba als calabossos de la comissaria de la Policia Nacional d’Alzira. La Policia Científica ha iniciat la investigació per aclarir els detalls d’este esgarrifós crim, que torna a colpejar la societat valenciana i posa el focus sobre la necessitat de prevenció i detecció precoç de la violència de gènere.