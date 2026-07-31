Sueca finalitza l’escola d’estiu amb el seu tradicional ball de fi de curs

L’Escola d’Estiu Municipal de Sueca ha acomiadat hui la seua edició de 2026 amb una jornada festiva protagonitzada pel tradicional ball de fi de curs.
Després d’un intens mes de juliol ple d’activitats lúdiques, creativitat i convivència, l’alumnat del CEIP Carrasquer ha exhibit davant de companys i monitors les coreografies preparades per a tancar un mes especial.
Enguany, el projecte ha tingut com a eix central el lema ‘Tecno-futur amb el cor’, combinant la innovació i el desenvolupament creatiu amb la potenciació de valors com l’empatia i el treball en equip entre els més menuts.
Des de l’1 de juliol, el servei organitzat per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Sueca ha après a xiquets i xiquetes nascuts entre els anys 2014 i 2022 (des de Segon Cicle d’Infantil fins a 6é de Primària).
El servei de l’Escola d’Estiu és un dels més demandats per la ciutadania, ja que suposa un element clau per a garantir la conciliació familiar quan arriba el període vacacional dels i de les escolars. La intenció de l’Ajuntament és facilitar esta situació oferint al mateix temps un servei de qualitat que aporte als menors una varietat d’activitats lúdiques, que potencien la seua creativitat i la convivència.
Amb la cloenda de hui i el tradicional ball que ha posat el fermall d’or a la jornada, l’Ajuntament dona per finalitzat un servei essencial per a la conciliació laboral i familiar durant les vacances d’estiu, amb un balanç molt positiu tant per a l’organització com per a les famílies participants.