Este estiu, brilla amb Alzijoya i descobreix descomptes irresistibles

L’estiu arriba carregat d’elegància i bones oportunitats amb Alzijoya, la joieria de referència a Alzira, que et convida a descobrir descomptes exclusius en una àmplia selecció de peces de joieria i rellotgeria.

Amb rebaixes especials en rellotges, polseres, arracades i molt més, Alzijoya presenta una oferta irresistible per a tots els gustos.

Marques reconegudes com Maserati Collection, Hugo Boss, Calvin Klein, Guess, Viceroy o Agatha Ruiz de la Prada formen part d’un catàleg que combina estil, qualitat i bon preu. Tant si vols sorprendre amb un detall com si et ve de gust fer-te un capritx, a Alzijoya trobaràs el complement ideal per brillar este estiu.

Tradició i qualitat des de 1987

Ubicada al centre comercial Carrefour Alzira, la botiga compta amb més de 120 m² d’exposició on el públic pot gaudir d’una àmplia varietat de joies de primera qualitat, elaborades amb materials nobles, així com una selecció acurada de productes de més de 20 marques prestigioses.

Des de la seua fundació en 1987, Alzijoya s’ha consolidat com una joieria artesanal de confiança, amb una filosofia centrada en el compromís amb l’excel·lència i l’atenció personalitzada. El seu saber fer conjuga tradició, elegància i innovació.

Una joieria per a cada ocasió

A la botiga trobaràs joies per a dona, home i nadons, així com peces pensades per als moments més especials: joies de comunió, aliances de boda, medalles, collars, esclaves i molt més.

Este estiu, brilla com mai amb Alzijoya, la teua joieria de confiança a Alzira.