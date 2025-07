Sueca redueix un 55% el pressupost de les Festes Majors 2025 per la situació econòmica municipal

L’Ajuntament de Sueca ha presentat la programació de les Festes Majors 2025, que tindran lloc del 29 d’agost al 8 de setembre, en honor al Santíssim Crist de l’Hospitalet i la Mare de Déu de Sales, patrona de la ciutat.

Enguany, les festes estaran marcades per una reducció del 55% del pressupost, passant dels 670.000 euros de 2024 als 300.000 euros actuals, a causa de la delicada situació econòmica del consistori.

L’alcalde Julián Sáez ha explicat que, malgrat la reducció pressupostària, s’ha confeccionat una programació pensada per a continuar sent participativa i inclusiva:

“Presentem unes Festes des de l’austeritat i la responsabilitat. Agradeixc l’esforç dels col·lectius locals per adaptar-se i fer-les possibles.”

Per la seua banda, el regidor de Festes Alfredo Planells ha destacat que s’ha treballat per mantindre la varietat d’activitats i recuperar esdeveniments populars com la Torraeta Nocturna (29 d’agost) i les paelles (6 de setembre), amb el suport de les falles Avinguda d’Espanya i Plaça de l’Ajuntament.

Recuperació de l’Espiga Rock i novetats

Una de les grans novetats serà el retorn de l’Espiga Rock (30 d’agost), amb un cartell destacat format per La Fúmiga, Auxili, Esther, Els Amics de les Arts i Colomet. Eixe mateix matí s’estrenarà l’Espigueta, la versió infantil del festival, amb Ramonets i entrada lliure. A més, el 5 de setembre tindrà lloc l’Espiga Remember, amb artistes com Sensity World, Ismael Lora, Jose Conca, DJ Josvi, Salva Mulet i DJ Xus Guti, també amb accés gratuït.

Altres actes destacats del programa

29 d’agost: Torraeta Nocturna Paella Gegant nocturna Orquestra Matrix Nit de Pentagrama Musical

30 d’agost: Espigueta (matí) Festa infantil de l’aigua Musical “Un viatge per la música” Espiga Rock (nit)

31 d’agost: Actes religiosos en honor al Santíssim Crist de l’Hospitalet

2 de setembre: Concert de l’Ateneu Musical de Sueca

3 de setembre: Dia del Color Orquestra La Tribu

4 de setembre: Festa Jove / Retreta

5 de setembre: Espiga Remember Orquestra La Bèstia Nit Suecana

6 de setembre: Vesprada medieval infantil Cordà d’Amics del Coet Paelles populars Nit de Rock suecana (Metal Mareny, The Vamps, Els Bonicos)

7 de setembre: Ronda a la Mare de Déu Orquestra La Pato Musical “Legends, el musical”

8 de setembre: Actes religiosos en honor a la Mare de Déu de Sales



Absència del castell piromusical

L’Ajuntament ha confirmat que, de moment, no es podrà incloure el castell piromusical, per la seua elevada despesa, estimada en més de 150.000 euros. Tot i això, es continua treballant per aconseguir finançament extern, públic o privat, que permeta incorporar-lo en el programa.

Festa de l’Arròs, el cap de setmana següent

Després de les Festes Majors, Sueca celebrarà la Festa de l’Arròs, amb actes com el Concurs Internacional de Paella Valenciana, el Firarròs, l’Ofrena de l’arròs i la Cavalcada de l’arròs, impulsats per les regidories de Turisme i del Concurs Internacional de Paella Valenciana.