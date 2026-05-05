València invertix 1,3 milions en la renovació de la climatització del Mercat de Colón

València destina 1,3 milions a modernitzar la climatització del Mercat de Colón
El projecte millorarà l’eficiència energètica i el confort tèrmic abans de l’estiu
L’Ajuntament de València destinarà 1,3 milions d’euros a la renovació integral del sistema de climatització i ventilació de la galeria comercial del Mercat de Colón, dins del procés de modernització d’este emblemàtic edifici modernista.
L’actuació, impulsada per l’empresa municipal AUMSA, és el primer dels quatre projectes previstos per a millorar el funcionament i les infraestructures del mercat. Les obres, amb un termini d’execució de dos mesos, permetran que les noves instal·lacions estiguen operatives abans de l’estiu.
L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha destacat que el Mercat de Colón “és un símbol de l’arquitectura de la ciutat que no havia rebut inversions importants en els últims 25 anys”, i ha subratllat la necessitat d’actuar en elements bàsics com la climatització, el sanejament o els accessos.
El projecte contempla la instal·lació d’equips de nova generació més eficients i sostenibles, la renovació de la sala de màquines, la millora dels sistemes de ventilació i la substitució de conduccions, amb l’objectiu d’optimitzar el confort tèrmic i reduir el consum energètic.
A més, les obres es faran mantenint l’activitat habitual del mercat, amb obertura de locals, restaurants i terrasses, tot i que es podran produir tancaments puntuals durant la instal·lació dels equips.
Esta intervenció forma part d’un pla global de modernització que inclou també la renovació de les escales mecàniques, la millora dels banys i l’actualització del sistema de sanejament, amb una inversió total superior als 2,3 milions d’euros.
Segons ha assenyalat Catalá, l’objectiu és adaptar estos espais a les altes temperatures i convertir-los en refugis climàtics davant episodis de calor intensa.
