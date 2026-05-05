València obri el primer centre municipal d’atenció veterinària per a colònies felines d’Espanya

València ha posat en marxa el primer centre municipal d’Espanya especialitzat en l’atenció veterinària i esterilització de colònies felines, una infraestructura pionera dedicada íntegrament a la cura dels gats comunitaris.
El nou centre, ubicat en un edifici municipal a la rotonda de la plaça de Saragossa, permetrà donar servei als més de 22.000 gats que viuen en colònies urbanes a la ciutat.
L’alcaldessa, María José Catalá, ha visitat les instal·lacions d’este espai, que reforça el model de gestió ètica de la fauna urbana basat en el sistema CER (captura, esterilització i retorn), considerat el més eficaç per al control de la població felina.
Este centre suposa un pas endavant en les polítiques de benestar animal, ja que permet centralitzar els tractaments veterinaris, millorar les condicions sanitàries dels animals i reduir la proliferació de colònies.
A més, la iniciativa facilita el treball coordinat amb entitats i voluntariat que participen en la gestió de les colònies felines, clau per a garantir una convivència equilibrada en l’entorn urbà.
Amb esta actuació, València es posiciona com a referent estatal en la gestió responsable i avançada de colònies felines.
