La Generalitat critica la falta de transparència del Pla d’Actuació de la CHJ per a 2025 i reclama executar les inversions pendents

La Generalitat Valenciana ha expressat el seu rebuig al Pla d’Actuació 2025 presentat per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ)

Organisme dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica, per considerar-lo poc transparent, insuficient i amb manca d’ambició davant el risc estructural d’inundacions que afecta tota la Comunitat Valenciana.

Durant la Junta de Govern de la CHJ, a la qual van assistir el conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, i el conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, la Generalitat va denunciar que el pla:

Ignora la necessitat d’una estratègia integral per a la prevenció i protecció davant episodis extrems a tota la regió, des de la Vega Baixa fins al Maestrat.

Es limita a reparar infraestructures danyades i no ha implementat el Sistema d’Alerta Primerenca (SAT), eina clau per a la gestió d’emergències, a deu mesos de la DANA d’octubre de 2024.

Omite actuacions essencials sota competència ministerial, com ara la neteja de cursos fluvials, obres en depuradores i construcció de preses clau per a la seguretat ciutadana (Vilamarxant, Montesa).

Presenta una baixa execució pressupostària: el 2024 només es va arribar a un 2% d’execució, i per a 2025 només es preveuen 1,5 milions d’euros, quantitat insuficient davant les necessitats.

No ha presentat el borrador del nou Reial Decret per a modificar la normativa de gestió del risc d’inundacions ni ha actualitzat el Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables (SNCZI), la revisió del qual no estarà disponible fins a finals d’any.

No aclara la fórmula legal per a la recuperació del domini públic hidràulic, generant incertesa jurídica, especialment en zones afectades per la DANA.

Els consellers Barrachina i Martínez Mus han insistit en la urgència que l’Estat done una resposta clara, ambiciosa i coordinada amb les administracions autonòmiques i locals, i reclamen la execució immediata de les inversions pendents, així com les obres necessàries en cursos fluvials afectats, com els barrancs del Poyo i de la Saleta.