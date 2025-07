Nit màgica a les Festes Patronals d’Alzira amb Joan Amèric: “ALZIRA, l’illa enCANTADA”

Divendres 25 de juliol a les 22.30 h, les històriques muralles àrabs d’Alzira es convertiran en l’escenari d’un concert únic i inèdit del cantautor valencià Joan Amèric, dins de les Festes Patronals de la ciutat.

L’espectacle porta per títol “ALZIRA, l’illa enCANTADA” i serà una proposta artística i tècnica sense precedents, amb un escenari muntat damunt l’aigua, so i llums d’alta fidelitat, i una posada en escena plena de simbolisme i emoció.

Es tracta d’un concert concebut especialment per a Alzira, on Joan Amèric actuarà per primera vegada en les festes majors del seu poble. L’aigua, les muralles i el concepte d’illa —com a metàfora i identitat històrica d’Alzira— donen forma a un espectacle que uneix música, emoció i arrels.

Joan Amèric és l’únic artista valencià guardonat amb el Premi Barnasants al millor concert de la secció oficial d’aquest prestigiós festival internacional. Amb una llarga trajectòria, ha actuat en escenaris com el Palau de la Música, el Teatre Romà de Sagunt, el Castell de Peníscola, el Palau de Pedralbes, o el Teatre Principal de Girona i Perpinyà, així com en països com França, Uruguai o Itàlia.

El concert d’Alzira serà especialment emotiu i íntim, amb un repertori que inclourà cançons inèdites del seu pròxim disc com:

En primera fila

Volia ser trobador

Paraules per a Cris

Rosa de Mar

Si arribara el dia

i l’estrena absoluta de Illa enCantada, una cançó que simbolitza l’amor i el desamor entre dues illes: Alzira i Formentera, aigua dolça i aigua salada.

No faltaran tampoc alguns dels seus temes més emblemàtics com Vine, Paula, Perquè sóc poble, ni la seua particular versió de M’aclame a tu o l’adaptació del clàssic brasiler Choro Bandido de Chico Buarque.

L’equip artístic i tècnic que acompanyarà Joan Amèric en aquest repte escènic estarà format per:

Jorge Pérez Soria – Disseny de so

– Disseny de so Nacho Mañó – Guitarres

– Guitarres Amadeu Adell – Contrabaix

– Contrabaix Carles Bella – Percussions

– Percussions Eduard Marquina – Piano i teclats

– Piano i teclats Lolo Garcia – Flauta travessera i saxos

– Flauta travessera i saxos David Gonzalez – Trombó

– Trombó Jorge Palau – Coordinació tècnica i llums

– Coordinació tècnica i llums David Pau – Producció audiovisual

– Producció audiovisual Joan Amèric – Autor, veu i guitarra

El muntatge tècnic començarà dos dies abans, atesa la complexitat i el repte logístic que suposa aquest format envoltat d’aigua, un símbol central en l’obra.

“ALZIRA, l’illa enCANTADA” promet ser una de les cites més memorables i emocionants d’aquestes festes patronals. Una nit que celebra l’essència d’Alzira, la seua cultura, la seua gent i la seua capacitat de convertir l’art en una experiència col·lectiva i transformadora.