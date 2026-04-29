Turís inaugura la XXI edició de la Fira Turís amb activitats comercials, esportives i culturals

La fira se celebra de l’1 al 3 de maig al centre del municipi
El programa inclou comerç local, gastronomia, esport i activitats familiars
Turís ja ho té tot preparat per a la XXI edició de la Fira Turís, que s’inaugurarà este divendres a les 19.00 hores amb la presència de la Reina de les Festes, Diana Vicente, la seua cort i representants institucionals de la Generalitat i la Diputació de València.
Durant tres dies, el municipi acollirà una àmplia mostra de comerç local, cooperatives agrícoles, productes autòctons, jardineria i gastronomia, amb la participació de les cooperatives La Turisana i La Baronia, referents del sector econòmic local.
La programació inclou també activitats esportives, com un campionat de futbol 3×3, així com propostes familiars amb tallers i l’espectacle infantil Matilda. A la vesprada, el públic podrà gaudir d’un tardeo amb música pop-rock en directe.
La fira busca també dinamitzar el centre històric del municipi, fomentant el passeig i la descoberta del patrimoni local, com el temple parroquial i el nucli antic de Turís.
Des de l’Ajuntament es convida la ciutadania a participar en un esdeveniment que combina oci, comerç i tradició, i que s’ha consolidat com una cita destacada de la primavera a la comarca.