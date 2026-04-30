UGT i CCOO alerten a Alzira dels riscos laborals i reivindiquen més protecció per l’1 de maig

UGT i Comissions Obreres han celebrat a Alzira una roda de premsa amb motiu de l’1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors, posant el focus en els reptes laborals, econòmics i socials.
Els sindicats han fet balanç de la seguretat laboral, coincidint amb el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball (28 d’abril)
Alerten que, més enllà dels accidents, augmenten altres riscos relacionats amb la salut laboral.
També han reclamat una major vigilància i control de l’administració per garantir la seguretat dels treballadors.
A més, han avançat els actes previstos per a l’1 de maig, una jornada reivindicativa per defensar els drets laborals i impulsar millores per als treballadors.
En conjunt, UGT i CCOO insisteixen en la necessitat de reforçar les polítiques de prevenció i protecció per garantir entorns laborals segurs i dignes.