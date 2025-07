26 de juliol, celebrem el Dia dels Iaios

El 26 de juliol, es celebra el Dia dels iaios , una jornada per reconéixer tot allò que ens donen: estima, saviesa i una presència que ompli de calidesa les nostres vides.

Una data especial per reconéixer el seu paper imprescindible dins les famílies.

Perquè darrere de cada història, de cada record i de cada rialla d’infància… quasi sempre hi ha un iaio o una iaia que ho ha fet possible.

Els iaios i iaies són molt més que cuidadors o figures familiars: són una font de valors, de paciència i de memòria.

Hui és un bon moment per parar, mirar-los als ulls i dir-los: gràcies per tot el que feu. Moltes vegades són superherois i superheroines, i fan super a tota la família sense que ells s’adonen.

Este dia també ens recorda la importància de cuidar-los com ells ens han cuidat sempre: amb temps, amb respecte, amb tendresa

No cal grans regals. Una visita, una abraçada, o una telefonada poden omplir-los el cor. Perquè no hi ha edat per estimar… i ells ens ho han ensenyat com ningú.