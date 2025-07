La dansà XXI ompli els carrers d’Albalat de la Ribera

Els balls tradicionals valencians han plenat els carrers d’Albalat de la Ribera de música i alegria.

Amb la tradicional dansà, els albalatencs han retut homenatge als Sants de la Pedra, Abdó i Senent, patrons del municipi

Una celebració carregada de devoció i cultura popular que cada any reunix veïns i visitants en un ambient festiu i arrelat a la tradició.

Esta tradició, que forma part del programa de festes patronals, es viu amb gran emoció a la població cada 30 de juliol. Any rere any, veïns i visitants es reuneixen per celebrar una de les cites més estimades i arrelades del calendari festiu local i que enguany compleix 21 anys.

L’acte va començar com habitualment es fa, amb una cercavila amenitzada per dolçainers i tabaleters, que venen d’altres poblacions, marca l’inici del recorregut pels carrers de la ciutat.

Desenes de parelles de balladors i balladores, vestides amb indumentària tradicional, plenen la plaça al ritme de la música valenciana.

Dels més veterans als més joves participen en aquest tradicional dansà. Els més major mostren tot allò que preparen amb molta cura al llarg del any, i els més joves, presenten tot el que aprenen ballant a les colles.

En acabar la dansà, les colles i grups acabarem a la plaça de la cort, per ballar el fandango final, i posar fi a una cita meravellosa.