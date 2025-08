El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca homenatja Antonio Puchades en el seu centenari

La 64a edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, que tindrà lloc el pròxim 14 de setembre, retrà homenatge al futbolista Antonio Puchades ‘Tonico’, coincidint amb el centenari del seu naixement i dins la commemoració de l’Any Puchades.

L’organització del certamen ha presentat la peça audiovisual ‘Del camp al món’, un emotiu vídeo que recorre simbòlicament la vida del llegendari jugador suecà, des dels seus orígens fins a la projecció internacional, sempre fidel a les seues arrels i a la cultura de la paella.

L’acte de presentació ha tingut lloc al camp de Mestalla, escenari de la seua trajectòria com a jugador del València CF, i ha comptat amb la presència de la regidora Teresa Ribes, el director del concurs Tony Landete, familiars de Puchades, l’autor del vídeo Raúl Júlver i exjugadors com Fernando Giner i Vicent Guillot, entre altres.

Els germans Mario i Bernat Fuster Juan, familiars de Puchades, interpreten al futbolista en diferents etapes de la seua vida. La peça destaca valors com l’esforç, la humilitat i l’amor per la terra, i mostra com Puchades va contribuir a internacionalitzar el nom de Sueca.

A més, s’ha produït un segon vídeo amb testimonis de familiars i amics, que recullen anècdotes personals, moltes d’elles vinculades a la passió del futbolista per la paella. El director del certamen ha subratllat que “el concurs no tindria hui la projecció internacional que té si no fóra perquè Antonio Puchades va posar el nom de Sueca al mapa”.

Amb aquest homenatge, el certamen gastronòmic reivindica el llegat d’un dels seus veïns més il·lustres i posa en valor la universalitat de la paella valenciana com a símbol cultural: Del camp (Sueca) al món.