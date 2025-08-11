Nou avís per altes temperatures que afecta a Alzira

S’intensifica la vigilància forestal i es recorda que estan prohibides les cremes agrícoles a menys de 500 m de sòl forestal fins al 15 d’octubre
La massa d’aire africà que sobrevola la Península Ibèrica des de fa més d’una setmana abrasarà durant uns dies més la Comunitat Valenciana.
S’espera que el pic màxim de l’onada de calor s’aconseguisca entre hui i demà. Segons Aemet, hui serà el dia més tòrrid de l’estiu, amb valors que podrien arribar als 40 °C en molts punts del litoral de València i l’interior.
Emergències 112CV ha decretat nivell de preemergència EXTREM per risc d’incendis forestals a tota la Comunitat Valenciana. Està prohibit fer qualsevol tipus de foc en zona forestal, incloent-hi barbacoes, cremes prescrites i treballs amb ferramentes mecàniques.
La Conselleria de Sanitat ha decretat nivell alt per risc d’altes temperatures durant tota la jornada pels 40 °C previstos i també s’espera una nit tropical amb mínimes per damunt dels 25 °C. Les previsions indiquen que no baixarem dels 35 °C en tota la setmana.
Recomanacions de l’Ajuntament d’Alzira:
- No eixir a la muntanya pel risc d’incendi i de colps de calor
- Evitar l’exposició directa al sol entre les 12 i les 16 hores
- Buscar llocs frescos i a l’ombra
- Beure molta aigua i evitar alcohol i cafeïna
- Utilitzar cremes protectores adequades
- En cas de veure fum, telefonar immediatament al 112