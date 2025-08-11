Preemergència extrema per risc d’incendis forestals a la Comunitat Valenciana

La Conselleria d’Emergències i Interior ha decretat el nivell de preemergència extrem davant l’alt risc d’incendis forestals, especialment per les altes temperatures i condicions meteorològiques actuals
Recomanacions principals:
- Prohibit encendre foc en terrenys forestals.
- No realitzar treballs mecànics en zones forestals.
- Cridar al telèfon d’emergències 1·1·2 si es detecta fum o conats d’incendi.
- S’han programat vols de vigilància aèria preventiva.
Altres alertes meteorològiques:
- Alerta nivell taronja per altes temperatures a l’interior sud i litoral de València.
- Alerta nivell groc a l’interior nord de València, sud de Castelló i tota Alacant per calor i per possibles pluges i tempestes a l’interior sud de Castelló i nord de València.
Les temperatures aniran en augment amb possibilitat de ruixats a l’interior. El vent serà variable, predominant sud i est amb intervals moderats a la tarda.