Càrcer dona el tret d’eixida a les seues festes amb la processó del farolet

Cada setembre, els carrers del municipi s’omplin de farolets elaborats de manera artesanal amb materials tan sorprenents com pimentons, melons o sandies.
Els fruits de la terra es buiden i es decoren per a convertir-se en autèntiques peces de llum i color, amb una espelma al seu interior.
Aquesta processó dóna el tret d’eixida a unes festes majors repletes d’actes.
La festa té un marcat caràcter familiar, ja que són habituals les imatges d’iaios i nets treballant junts en la preparació dels farolets, que posteriorment desfilen en una processó que captiva tant a veïns com a visitants.
A més de la seua bellesa, esta celebració simbolitza la transmissió de la tradició i la unió intergeneracional.
Una experiència que es recomana viure en primera persona durant la primera quinzena de setembre i gaudir de l’encant dels camps de tarongers que envolten Càrcer.