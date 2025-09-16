Sueca acull dissabte la 5a Caminada Solidària contra l’Alzheimer

Sueca celebra la 5a Caminada Solidària contra l’Alzheimer per recaptar fons i visibilitzar la malaltia
La prova, apta per a totes les edats, comptarà amb activitats familiars i recorregut de 5 km pel nucli urbà
Dissabte 20 de setembre, Sueca celebrarà la 5a edició de la Caminada Solidària contra l’Alzheimer, una iniciativa de l’Associació de Familiars d’Alzheimer de Sueca (AFASU), amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Esports, i del Club Esportiu Sutrail.
L’activitat té com a objectiu aconseguir fons íntegrament destinats a la labor d’AFASU, que ofereix atenció i cura a les persones que pateixen esta malaltia.
L’alcalde amb delegació d’Esports, Julián Sáez, ha destacat:
“Des de la Regidoria d’Esports mostrem, un any més, el nostre suport a esta iniciativa solidària. Fa una crida a la ciutadania perquè se sume a una causa justa i participe en una prova assequible per a tothom, a més de col·laborar en una acció tan important”.
La regidora d’Acció Social, Sari Sáez, ha agraït la col·laboració de Sutrail i, especialment, el treball fonamental d’AFASU, representada per Elvira i Xusa, destacant el caràcter solidari de Sueca.
La presidenta d’AFASU, Elvira Oviedo, ha explicat que la caminada és una trobada solidària i esportiva amb l’objectiu de:
- Donar visibilitat a la malaltia.
- Recaptar fons per a les famílies i persones afectades.
- Fomentar la unió i la solidaritat a la ciutat.
La prova és apta per a totes les edats, en un ambient familiar, i comptarà amb activitats sorpresa per als participants. La presidenta també ha agraït el suport de l’Ajuntament i de Sutrail, sense els quals no seria possible organitzar la caminada.
El president de Sutrail, Marià Marqués, ha destacat la importància de la col·laboració social:
“L’Alzheimer afecta la independència personal i social i suposa una càrrega emocional molt important per a les famílies. La societat ha de col·laborar. Des del club Sutrail, al costat d’AFASU i l’Ajuntament, convidem la població a unir-se a esta causa solidària tan noble”.
Informació de la caminada
- Data i hora: dissabte 20 de setembre, a les 09.00 hores.
- Lloc de sortida i arribada: Pavelló d’Esports Raül Cuenca Monrabal.
- Recorregut: 5 km pel nucli urbà de Sueca.
- Inscripcions: 10 euros, amb samarreta commemorativa inclosa.
- Dijous 18 i divendres 19, de 09.30 a 13.30 h, a la plaça de l’Ajuntament.
- Via WhatsApp: 691 618 161.
- El mateix dia de la prova, a partir d’una hora i mitja abans de la sortida, al Pavelló.