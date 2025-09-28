Barrachina reclama una PAC ferma per a protegir el camp valencià i assegurar 52 milions en ajudes

El conseller alerta que la nova PAC podria fer perdre 52 milions anuals i posar en risc 300.000 hectàrees de cultiu a la Comunitat Valenciana
UNIPRO celebra 75 anys amb un model basat en la innovació, la diversificació i el compromís amb el territori
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha reclamat “una PAC que garantisca la defensa del camp valencià davant dels retalls plantejats per Europa”. Segons ha advertit, si no s’actua amb fermesa, la Comunitat Valenciana podria perdre 52 milions d’euros anuals en ajudes, la qual cosa afectaria més de 28.000 agricultors —24.000 d’ells jubilats— i posaria en risc d’abandonament 300.000 hectàrees de cultiu.
75 anys de la Cooperativa UNIPRO
Barrachina ha realitzat aquestes declaracions durant l’acte de commemoració del 75 aniversari de la Cooperativa Valenciana Unió Protectora de El Perelló (UNIPRO). El conseller ha destacat el model productiu de la cooperativa, “basat en la innovació, la diversificació hortofructícola i el compromís amb el territori”.
“El cooperativisme agrari valencià és una de les grans fortaleses del sector primari, perquè permet guanyar dimensió, protegir el productor i mantindre viu el teixit econòmic i social dels nostres pobles”, ha afirmat.
Suport al cooperativisme
La Conselleria d’Agricultura manté el seu suport al model cooperatiu amb una inversió de més de 3,3 milions d’euros, destinada a vertebrar, formar, promoure i integrar les cooperatives agroalimentàries.
En el cas de El Perelló, s’ha concedit una ajuda de 20.000 euros a l’Ajuntament per a la celebració de la Fira del Tomaca, dins de les campanyes de promoció del producte local.
Barrachina ha subratllat que “el cooperativisme és una eina clau per a garantir la viabilitat del camp valencià, i UNIPRO representa, des de fa 75 anys, el tipus d’agricultura que volem per al futur: arrelada, professional, innovadora i unida”.
UNIPRO, 75 anys d’història
Fundada el 1950, UNIPRO està reconeguda com a Organització de Productors de Fruites i Hortalisses (OPFH). Compta actualment amb 51 socis productors i 26 no productors, i gestiona més de 64 hectàrees de cultiu repartides en 1.087 subparcel·les, un reflex del seu caràcter minifundista.
La cooperativa comercialitza prop de 5,7 milions de quilos anuals, amb un valor de producció superior als 7,7 milions d’euros. Més del 85 % de la seua producció correspon a verdures orientals destinades a mercats europeus especialitzats, encara que el tomaca del Perelló continua sent el seu producte més emblemàtic.
Al llarg de 2025, UNIPRO celebra el seu aniversari amb diversos actes, com un homenatge als seus 16 presidents, l’edició d’un llibre històric i una subhasta solidària amb beneficis destinats a entitats benèfiques.