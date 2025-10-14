Favara va patir una de les pluges més intenses amb carrers inundats i forts danys per la DANA Alice

Favara s’enfronta a carrers inundats i forts desperfectes després de la DANA Alice
L’Ajuntament activa protocols d’emergència i avalua els danys per possibles ajudes i reparacions
La força i la rapidesa amb què va caure l’aigua va provocar inundacions en diversos carrers del nucli urbà, generant escenes de tensió i dificultats per al trànsit, tant de vehicles com de vianants.
El clavegueram no va poder absorbir l’aigua amb prou rapidesa, fet que va derivar en acumulacions en zones baixes i escorrenties descontrolades que van arrossegar brutícia i restes vegetals.
La baixada d’aigua des de la muntanya, pròxima al municipi, va ser un dels factors que més va agreujar la situació. En determinats punts del poble, l’aigua va cobrir les voreres i va formar autèntics rierols als encreuaments, amb una força que va superar totes les previsions.
Des de l’Ajuntament, es va activar ràpidament el protocol municipal davant fenòmens meteorològics adversos, i es va treballar per garantir la seguretat de la població i minimitzar els danys.
Tot i la intensitat de la pluja, no es van registrar danys personals ni afectacions greus a habitatges, però sí incidències puntuals que l’Ajuntament ja estava avaluant per tramitar possibles ajudes o actuacions de reparació.