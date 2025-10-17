València millorarà l’accessibilitat i eliminarà barreres arquitectòniques en 43 passos de vianants de cinc districtes

43 passos de vianants adaptats a la normativa per a persones amb mobilitat reduïda
Obres finançades pel Pla de Recuperació amb un termini d’execució de sis mesos
Les obres tenen un pressupost de quasi 450.000 euros i un termini d’execució de sis mesos
La Junta de Govern Local ha aprovat la convocatòria per a l’adjudicació de les obres de millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en 43 passos de vianants de la ciutat, amb un import global de 449.999,98 euros (IVA inclòs).
Segons ha explicat el portaveu municipal, Juan Carlos Caballero, els treballs consistiran en adequar els passos que actualment no compleixen la normativa d’accessibilitat, incloent-hi rebregades i la col·locació de baldoses podotàctils, entre altres intervencions. Els passos afectats es troben als districtes de Benimaclet, La Saïdia, Camins al Grau, Pla del Real i Quatre Carreres.
Caballero ha destacat que aquestes obres s’emmarquen dins de les actuacions que l’Ajuntament ha desenvolupat els últims anys per adequar, rehabilitar i millorar els espais públics urbans, completant la urbanització existent a les voreres i calçades, renaturalitzant els entorns, fomentant la sostenibilitat i contribuint a eliminar les bretxes de gènere.
El contracte està inclòs dins de la sol·licitud de finançament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Next Generation) i el termini d’execució previst és de sis mesos.